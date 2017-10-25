NBA》騎士鬧控衛荒 詹皇：「五個位置我都行！」

羅斯目前歸期未定。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士開季陣中不僅少了「矮湯」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），日前「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）也因腳踝傷勢缺陣歸期未定，隊上控衛只剩下老將卡德隆（Jose Calderon）。今天面對公牛，騎士緊急變陣改由詹姆斯（Lebron James）出任先發控衛，對此詹姆斯表示，「五個位置我都能打！」

詹姆斯今天擔任球隊先發控衛。（今日美國）

「自從開始打球以來，不知道為什麼，我總是很擅長一次觀察所有人在場上的位置。」詹姆斯提到自己從小就擁有這項技能，在場上他清楚每個位置的打法及戰術。

詹姆斯說：「如果教練要我打一號位，我能準確執行戰術；教練要我打五號我也知道怎麼打；2、3、4號位也是如此，因為我了解每個位置的打法，也知道隊友應該做什麼，所以讓我的工作輕鬆許多。」

騎士主帥泰倫魯（Tyronn Lue）指出，兩大主控湯瑪斯和羅斯都不在隊上，若沒有控球後衛，就算詹姆斯打得多麼出色，球隊都很難獲勝，未來的情況只能再研討了。

騎士總教練泰倫魯。（今日美國）

此役詹姆斯拿下34分13助攻3抄截，助隊以119：112氣走公牛，公牛總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）表示，「當他（詹姆斯）開始投進三分時，你不得不放棄一些東西，畢竟你面對的是聯盟最頂級的球員。」