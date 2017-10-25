全運會》空手道選手右手掌被踢斷 仍忍痛奪下銀牌

高雄市空手道選手歐政勳右手掌被踢斷，忍痛比賽奪下全運會銀牌。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕全運會高雄市空手道選手歐政勳，昨晉級準決賽時，右手掌被對手踢斷，但他忍痛比賽，最後奪下銀牌，昨晚返回高雄，接受小港醫院醫療團隊手術放置鋼板固定，小港醫院院長侯明鋒今下午到病房獻花祝他早日康復。

106年全運會正在宜蘭舉行，高雄市空手道選手歐政勳昨上午與台南市選手比賽時，右手掌為阻擋對手踢腳攻勢，當場掌骨被踢斷，仍忍痛比賽，最後取得勝利。

歐政勳說：「右手掌被踢斷時，僅輕微疼痛，但還是持續攻擊，之後又奪下2分，最後以8比0獲勝，等到下場休息脫下裝備，右手掌才感到無比劇痛。」歐政勳表示，休息10分鐘後，接著進行金牌賽，他告訴自己再痛也撐下去，隨隊小港醫療團立即為他冰敷、包紮，由於骨折處還是很痛，他採保守攻勢，最後飲恨奪銀。

比賽結束後，歐政勳被送羅東醫院治療，X光檢查確認掌骨骨折並打上石膏固定，下午由小港醫療團護送返回高雄，隨即由小港醫院副院長傅尹志為他手術放置鋼板固定。傅尹志表示，掌骨骨折非常痛，歐政勳竟撐完比賽，還能奪下銀牌，非常不容易，手術放置鋼板後，疼痛即可緩和，住院幾天就可出院。

小港醫院院長侯明鋒（中）今到病房獻花祝歐政勳（右）早日康復。（記者方志賢攝）

小港醫院院長侯明鋒今下午也到病房探視歐政勳，要他好好休息，早日康復。