中職》恰恰自評可打總冠軍賽 史總：很有機會

中信兄弟彭政閔打擊練習。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕猿、象總冠軍賽週六開戰，兩隊明天都要繳交28人名單並公布，中信兄弟仍以年輕陣容為主，不過，精神領袖「恰恰」彭政閔可望列入名單，總教練史耐德說：「我認為他應該是真的準備好了。」

彭政閔因右手腕傷勢缺席季後挑戰賽，經上週休息已有好轉，他說：「休6天後，手的狀況好很多，好的程度應該有80、90%，目前疼痛程度還能承受。」

上週有6天完全沒練打，恰恰今進行第3次BP（打擊練習），並首度兼練守備，須謹慎觀察，「接球是還好，差在速度和傳球，剛剛6、7分力投球而已，今天投比較多，加上打擊，還要看明天狀況。」

彭政閔坦言仍有些不適，不過，這兩天打擊狀況比之前好很多，也隨時向史總回報狀況，「個人感覺是可以打，但能不能還是由總教練評估，尤其像我這年紀的球員，是有風險，還要再討論。」

中信今天下午在天母球場備戰，練球結束後，史耐德和恰恰照舊討論目前狀況，史總說：「要確定恰恰身心都準備好，才能讓他出賽，他看起來很好，很有機會進入28人名單。」

史總表示，一直有給恰恰時間，讓他復元到一定程度，對他健康比較好，「今天觀察下來，我認為他應該是真的準備好了。」若列入28人名單，史總也預計讓他守一壘。