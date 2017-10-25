巨人盃少棒賽開打 李孟諺：全力把冠軍留在台南

體育處表示，比賽除了能維持友誼之外，還可互相觀摩、砥礪技術。（記者邱灝唐翻攝）

〔記者邱灝唐／台南報導〕「2017台南市巨人盃國際少棒錦標賽」今日正式開打。代理市長李孟諺也在開幕式指出，這次包含美國亞歷桑納州圖桑市少棒隊在內，共有32支隊伍參賽，希望台南市的小選手全力把冠軍獎盃留在台南。

李孟諺表示，巨人少棒隊的歷史相當悠久，在1970年代也曾奪下威廉波特少棒賽世界冠軍，在當年那個比較艱困的年代，體現棒球困境中不放棄超越自己的精神，不過，棒球曾是個嚴肅、被賦予國家重大使命的運動，但現在比較像夏令營，是個切磋交朋友的場合，希望圖桑市及各縣市來的少棒隊除了比賽之外，也能體驗台南的美食以及文化。

體育處則說，台南市與亞歷桑納州2013年即簽訂交流友好協定，少棒賽不僅能讓台美雙方維持良好友誼，更讓球隊們互相觀摩學習、砥礪技術，大大提升基層棒球運動訓練及國際視野，同時也能紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，以及傳承遇到困難不放棄的精神。

比賽場地在台南市小北A、C、D、E四個球場開打，前3天的賽程將會選出16強，且於禮拜日決定最後的冠軍。

代理市長李孟諺指出，希望台南市的小選手可以把冠軍獎盃留在台南。（記者邱灝唐翻攝）