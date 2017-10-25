NBA》閃電俠替補找回節奏 詹皇大讚板凳是贏球關鍵（影音）

魏德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士主場迎戰公牛的比賽，先發陣容大洗牌，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）出任先發控衛，加上從板凳出發的「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）以及的J.格林（Jeff Green）表現亮眼，終場就以119：112賞給公牛3連敗。

今日對戰公牛的比賽，騎士的先發陣容有很大的變陣，除了詹姆斯將出任先發控衛，得分後衛將由「神經刀」J.R.史密斯（J.R. Smith）擔任，鋒線擺上了克勞德（Jae Crowder）及洛夫（Kevin Love），中鋒則由T.湯普森（Tristan Thompson）出戰。

「閃電俠」魏德在過去三場比賽，都擔任先發，但表現不佳，每場平均只有5.3分，命中率更僅剩2成，而魏德在賽前也主動請纓擔任替補。在此役他替補上場打了18分鐘7投5中貢獻11分3籃板4助攻，打出老將價值。上半場打完，閃電俠個人就貢獻6分，3次出手全部命中。比賽來到第三節還剩2分08秒時，閃電俠又在中距離出手命中得分。面對今夏無情拋棄自己的前東家公牛，魏德可說是一吐怨氣。

韋德在賽後受訪時說：「感覺就是找回了我熟悉的打法，球在手上就能夠製造機會，最關鍵的是能觀察整個球場上的型勢，也找回了我熟悉的節奏，能幫助球隊獲勝感覺真的很棒。」

而今日砍下34分13助攻「詹皇」詹姆斯賽後受訪時也表示，今天能贏球的關鍵在於騎士優秀的替補陣容。

「替補球員幫我們贏得了比賽，」詹姆斯說，「他們確實把握住了比賽的節奏，讓我們能夠穩住並超前比數，魏德找到他在比賽中的節奏和習慣，送出好幾次超棒的妙傳、J.格林雪中送炭幫助我們超前、柯佛（Kyle Korver）在3、4節表現超亮眼，佛萊（Channing Frye）更找到好幾個絕佳的空檔，我們的板凳表現都非常出色，這絕對是我們今天贏球的主因。」