全運會》全國運拿下30金 桃市破最佳紀錄

標槍好手鄭兆村不負眾望，再拿下男子組標槍金牌，鄭兆村的爺爺也到場為他打氣。（桃園市體育局提供）

［記者陳昀／桃園報導］全國運動會邁入尾聲，桃園市代表隊今天單日進帳7金5銀10銅，目前累積獎牌達30金32銀35銅，共97面獎牌，也超越桃園市2015年在全國運的最佳成績28金24銀32銅，共84面獎牌。

8月甫於台北世界大學運動會打破亞洲紀錄的標槍好手鄭兆村，今天不負眾望，再以78.62公尺成績拿下男子組標槍金牌，鄭兆村的爺爺還到場為他打氣，十分溫馨。

武術選手也不惶多讓，王振名在男子組刀術／棍術全能項目中，以9.68分拿下金牌；李汶容在女子組劍術／槍術全能項目，也以9.42分搶下一金。

另外，射擊老將林怡君在女子組不定向飛靶個人賽，以68分奪一金；彭家楙在女子組反曲弓個人決賽射下一金；黃鈺仁在跆拳道男子組對打68公斤級，以46比2，壓倒性戰勝嘉義市選手，踢下一金；林佳燕在跆拳道女子組對打62公斤級，在最後4秒鐘逆轉勝，以4比2再添一金。

市府體育局長夏金興表示，桃園市代表隊已超越2015年在全國運的最佳成績，選手江勝山明天將在自由車登山賽登場，男子組曲棍球要和台東縣爭奪冠亞軍，希望市民繼續為選手繼續加油。