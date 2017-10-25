全運會》挨轟不認真又變胖 丁妹吐心聲：真的好累...

〔體育中心／綜合報導〕台大泳后「丁妹」丁聖祐今天在全運會被新竹游泳教練李育儒當眾飆罵，事後《Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會》貼出2人的對話影片，引起許多網友關注，而丁聖祐也在個人臉書上訴苦，表示自己對外界的冷嘲熱諷已身心俱疲。

丁聖祐晚間在《丁妹動吃動吃 SportziMitzi》的粉絲團上表達心聲，她寫到：

這幾天真的好累......

從之前世大運前夕站出來質疑泳協的選訓制度有問題，對我個人的人身攻擊就從來沒有停止過。這次澳洲短期訓練回來，全運會的成績不理想，我除了要面對自我的挫折，還要面對幸災樂禍落井下石的網路攻擊，讓我身心俱疲。

很多人說我勇敢，其實我沒有這麼堅強，對我的人身攻擊我還是會介意、還是會受傷，所以我今天早上才會忍不住去質問選手，為什麼要按讚支持那些攻擊我的言論，「你們也是選手，你們也知道協會的問題，你們為什麼要這樣對我？」

我也沒想到，李教練會在熱身池旁爆衝式的對我的斥責，說我不認真、說我之前對協會的質疑都有問題。

我只想問，泳界這麼多不合理的事情，一件件攤在眼前，泳協真的不需要改革嗎？你們可以不喜歡我，但繼續攻擊我，會改變這個有問題的體制嗎？大家能不能不要再迴避問題，一起面對、一起解決，讓我們的泳界變得更好。

丁聖祐曾在世大運前上傳影片質疑泳協遴選作業「搞黑箱」，今年為提升表現，還前往澳洲接受科學化訓練，未料本屆全運會成績仍退步2秒，因此在網路上有不少批評聲浪，據了解今天這起口角就是因丁妹不滿有選手對酸民的留言按讚才爆發，最後雙方不歡而散。

丁妹（取自丁聖祐臉書）