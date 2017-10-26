NBA》幹籃哥霸氣爆扣 「法國巨塔」淪為背景（影音）

葛瑞芬霸氣爆扣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨（25）日快艇與爵士一戰，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）不但砍下22分9籃板6助攻，首節面對爵士約216公分高的「法國高塔」中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）更直接上演霸氣爆扣，率快艇終場以102：84擊敗爵士，笑納三連勝。

葛瑞芬霸氣爆扣直接讓「法國巨塔」淪為背景。（取自快艇官方臉書）

首節葛瑞芬就展現大將風範，先無視爵士後衛「金童」魯比歐（Ricky Rubio）的防守，一路殺到籃下，接著展現霸氣爆扣，直接讓爵士「法國高塔」戈貝爾（Rudy Gobert）成為絕佳背景，帶起快艇全隊士氣。

末節，爵士新秀米契爾（Donovan Mitchell）大爆發，雖然一度將比分縮小到僅剩7分差。不過，關鍵時刻葛瑞芬又挺身而出，面對菲佛斯（Derrick Favors）的防守，拉開距離後三分球出手直接命中，助快艇要回兩位數比分差，也粉碎爵士逆轉夢。

而「幹藍哥」葛瑞芬在去年對爵士平均每場只得16.8分、8.8個籃板，數據遠低於其他球季成績。在去年季後賽首輪，葛瑞芬更因右腳大拇指受傷，才打到季後賽第三場就提前報銷，快艇最終也以3比4不敵爵士，慘遭淘汰出局。

不過，本季在前「船長」保羅（Chris Paul）離開快艇後，葛瑞芬無庸置疑成為球隊領袖，也讓他在進攻方面大大提升，例行賽前兩場，繳出平均29分10籃板3.5次助攻，此役再戰爵士，雖然得分效率不若前兩場，但還是展現出領袖風範，率球隊拿下勝利。