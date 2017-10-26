MLB》紅襪佩卓亞動手術 林子偉明年要拚卡位二壘

紅襪34歲老將佩卓亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪34歲老將佩卓亞（Dustin Pedroia）今天接受左膝蓋手術，預計將休養7個月的時間，粗估明年5月才有可能回到球場。這代表台灣好手林子偉下賽季有望增加出賽機會。

佩卓亞本季出賽105場，繳出7轟、62分打點、打擊率0.293的成績，但他在季中因受到膝傷影響進入傷兵名單。佩卓亞今天在紐約接受左膝的軟骨修復手術，預計他會缺席明年開季。

佩卓亞今年受到傷勢影響，先發二壘守二壘97場比賽，是自2010年最低，而且他整季只有7轟、19支二壘安打，除了2006年僅出賽31場外，這兩項成績皆追平他生涯最差的表現，整體攻擊指數（OPS）也只有0.760，近三年最糟。

紅襪明年球季初將缺少佩卓亞後，《ESPN》點名，包含工具人霍特（Brock Holt）、馬瑞洛（Deven Marrero）、林子偉、赫南德茲（Marco Hernandez）都是二壘的後補人選。不過，赫南德茲今年因手術缺席大多比賽。

林子偉。（資料照，美聯社）

馬瑞洛。（資料照，法新社）

《ESPN》指出，工具人努涅斯（Eduardo Nunez）將成為自由球員，他想尋找每場都能上場機會的球隊。另外，有可能成為自由球員的二壘手人選，包含渥克（Neil Walker）、肯德瑞克（Howie Kendrick）、菲力普斯（Brandon Phillips）、艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）等人。