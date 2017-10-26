MLB》道奇領袖出國惹議 美媒掀鬥教練往事批自私

岡薩雷茲（左）今在世界大賽第二戰現身道奇球場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休息室領袖岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）在球隊打季後賽期間跑出國，引發議論。雖然他今天現身道奇球場，前東家紅襪的波士頓記者仍撰文痛批他自私，還翻出過往鬥教練的舊帳，批評他自私、無恥。

據ESPN報導，有媒體披露岡薩雷茲在世界大賽開打時跑去歐洲，但確切出國時間是上禮拜，他陪伴妻子出差，僅待一天就回美，不過仍有媒體質疑這位領袖為何世界大賽第一戰未現身道奇球場。

波士頓記者Tony Massarotti為此撰寫專欄，認為岡薩雷茲能在更衣室發揮老將價值，卻沒有現身，更質疑道奇宣稱他因背傷而無法打季後賽的消息是否為真，因為岡薩雷茲竟能帶著背傷跨洋飛到歐洲去。

Massarotti也翻出他在紅襪隊的往事，指出岡薩雷茲曾是眾多自私的魯蛇之一，在總教練瓦倫泰（Bobby Valentine）的背後胡搞瞎搞，並向老闆抱怨紅襪有太多週日晚間比賽。

Massarotti說，岡薩雷茲被交易到洛杉磯後，道奇都沒能打出符合期待的成績，直到今年，岡薩雷茲大多待在傷兵名單，球隊才開花結果，如今道奇拚進世界大賽，他還跑去歐洲，「這些已說明一切你該知道的事情。」

2012年季中，美國雅虎記者Jeff Passan曾指岡薩雷茲是帶領球隊鬥爭瓦倫泰的首腦，當時岡薩雷茲反駁傳聞，表示瓦倫泰是個好教練，沒人將輸球的結果怪罪給他。然而，瓦倫泰季後仍遭開除，僅在波士頓執教1年。

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