高球》胡金龍跨界挑戰職業高爾夫賽事 潘政琮探班

〔記者趙新天／新竹湖口報導〕中職富邦悍將球星胡金龍結束賽季之後，今天上午受邀參加ThreeBond TPGA仰德挑戰賽，生涯首次在職業高爾夫賽事登場。他的好友潘政琮特別趕到球場觀戰，為他加油。

胡金龍這次受邀以業餘選手身分參加ThreeBond 仰德挑戰賽，是他第1次參加職業高爾夫比賽，今天清晨7時20分在新竹湖口的再興球場拿著球桿上場，挑戰強風和難度不小的果嶺。剛剛他這組打完前9洞，胡金龍目前成績高於標準桿8桿。

熱愛高爾夫的胡金龍，球齡不淺，旅美期間就開始打球，回到台灣一直維持這項「第二專長」，他的擊球距離很遠，木桿開球超過320碼。過去雖曾參加過一些職業比賽的配對賽，但正式以選手身分參與職業比賽，今天還是頭一遭。

剛結束南韓CJ盃九橋高球賽的旅美高球好手潘政琮，今天上午也專程到再興球場探班，觀察一下胡金龍在職業比賽中的表現。正巧與胡金龍同組的陳樺，是小潘在美國唸高中時的同學，趁著開球空檔，兩人也小聊了一下。

各國職業運動好手喜愛高爾夫的人不在少數，但現役球員參與職業高爾夫比賽並不常見，他們都必須利用球季結束之後的機會。NBA金州勇士隊明星後衛柯瑞，也曾參加過美國的Web.com巡迴賽事。

胡金龍明天還有1回合要打，這場比賽歡迎球迷到場觀戰，不過，再興球場希望觀戰球迷能先到櫃台繳交20元保險金，萬一飛球誤傷球迷才能有一些保障。

職棒球星胡金龍今天參加ThreeBond仰德挑戰賽。（記者趙新天攝）

胡金龍看著他的球飛向再興球場第7洞果嶺。（記者趙新天攝）

第1次參加職業高球賽事的胡金龍，前9洞多花8桿。（記者趙新天攝）

胡金龍（左）首度參加職業高球賽事，好友潘政琮在赴美之前專程趕來看他比賽。（記者趙新天攝）