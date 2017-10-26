2017 台北世大運

MLB》道奇複製首戰劇本 斬斷韋蘭德轉隊神話（影音）

2017/10/26 10:38

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場進行世界大賽第二戰，幾乎複製第一戰劇本，6局下先獲保送再轟超前2分砲，讓太空人先發韋蘭德（Justin Verlander）無緣締造轉隊10戰10勝的神話，挨轟後也相當懊惱。

韋蘭德披上太空人戰袍前58.2局僅被轟出4發全壘打，今天面對道奇隊先在5局下被佩德森（Joc Pederson）轟出追平陽春砲，6局下又被席格（Corey Seager）轟2分砲，比分遭逆轉，1戰就被轟出2發全壘打。

道奇幾乎複製前役劇本，第一戰1：1平手進入6局下，泰勒先獲保送，透納轟出超前2分砲；今天同樣1：1進入6下，泰勒獲保送，換席格轟出超前2分砲。

韋蘭德轉戰太空人出賽9場，戰績9勝0敗，包括季後賽4戰全勝、防禦率1.46，此役總計先發6局，僅被敲2支安打都是全壘打，失掉3分，確定無緣締造轉隊10戰10勝的紀錄。

韋蘭德僅被敲2支安打，卻都是全壘打。（歐新社）

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