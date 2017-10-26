NBA》詹皇大三元無用 籃網爆冷擊敗騎士

汀維迪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網後衛D.羅素（D'Angelo Russell）因傷缺陣，加上林書豪已經整季報銷，籃網缺乏「雙衛」的情況下，今天在主場迎戰騎士，靠著後衛汀維迪（Spencer Dinwiddi）全場22分、包含一記關鍵三分，率球隊以112：107擊敗騎士，即使「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出大三元成績也無用武之地。

比賽進行到第四節倒數1分15秒，兩隊戰成103：103，騎士靠洛夫（Kevin Love）2罰1中超前，但汀維迪隨即用一顆三分球助籃網反超比數，接著汀維迪再傳給霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）上籃得分，兩隊比分拉差至4分，騎士柯佛（Kyle Korver）回敬三分追至1分差，可惜後繼無力，騎士最後以5分之差吞敗。

籃網全場有6名球員得分達到兩位數，頂替羅素先發的汀維迪全場繳出22分、6助攻、5籃板的表現，霍林斯傑佛森、替補的克拉布（Allen Crabbe）各拿19分，卡羅（DeMarre Carroll）18分、7籃板、4抄截，J.哈里斯（Joe Harris）11分，雷佛特（Caris LeVert）10分。

騎士方面，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍下29分、13助攻、10籃板的大三元成績，但也發生多達8次失誤；替補柯的射手柯佛22分，J.格林（Jeff Green）18分，洛夫15分、12籃板、另有6次失誤。騎士全場發生21次失誤，比籃網全隊12次還多。

詹姆斯。（美聯社）

籃網卡羅。（歐新社）