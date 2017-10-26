MLB》道奇2大神話破功 太空人不可思議逆轉勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第二戰，太空人中斷道奇牛棚季後賽史上最長無失分紀錄，延長賽轟出史無前例的3發全壘打，終場以7：6演出驚奇大逆轉，打破道奇本季8局後領先則不敗的神話，系列賽扳成1：1平手。

韋蘭德轉戰太空人先發9場通通勝投，今被賦予扳平戰局重任，雖然同樣展現壓制力，直到5下才被佩德森（Joc Pederson）敲出首安，卻是一發追平分全壘打，雙方戰成1：1平手；6下，韋蘭德被敲第2支安打，又是一發2分砲，此役先發6局掉3分，首度轉戰太空人先發無緣勝投。

簡森季後賽首度救援失敗

為了守勝，道奇8上被攻占二壘時就換上終結者簡森（Kenley Jansen），未料他被柯瑞亞（Carlos Correa）敲適時安打，中斷道奇牛棚季後賽連28局無失分，這是大聯盟單一季後賽最長紀錄；9上又被岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）轟追平砲，簡森吞季後賽生涯首次救援失敗。

太空人趁勝追擊，10上艾圖維（José Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）聯手轟出「背靠背全壘打」超前。然而，終結者翟爾斯（Ken Giles）10下出包，先被普伊格轟陽春砲，2出局後又因保送、暴投被攻上二壘，赫南德茲（Enrique Hernández）一棒安打幫道奇扳平。

太空人延長賽3轟史無前例

11上，太空人再吹反攻號角，史普林格（George Springer）轟出2分砲，史上從來沒有球隊在季後賽延長賽轟出3發全壘打，帶著領先進入11下，終於靠迪文斯基（Chris Devenski）守住勝利。

道奇不僅中斷牛棚最長無失分紀錄，ESPN顯示本季他們只要8局後取得領先，戰績是98勝0敗（包括季後賽），歷史上首見，太空人今打破道奇8局後領先的不敗神話，不思議扳平系列賽。

相關推特：

Entering tonight, Dodgers were 98-0 when leading after 8 innings this season （including playoffs）. Only team in MLB w/out such a loss. — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） 2017年10月26日