MLB》道奇2大神話破功 太空人不可思議逆轉勝（影音）

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第二戰,太空人中斷道奇牛棚季後賽史上最長無失分紀錄,延長賽轟出史無前例的3發全壘打,終場以7:6演出驚奇大逆轉,打破道奇本季8局後領先則不敗的神話,系列賽扳成1:1平手。

韋蘭德轉戰太空人先發9場通通勝投,今被賦予扳平戰局重任,雖然同樣展現壓制力,直到5下才被佩德森(Joc Pederson)敲出首安,卻是一發追平分全壘打,雙方戰成1:1平手;6下,韋蘭德被敲第2支安打,又是一發2分砲,此役先發6局掉3分,首度轉戰太空人先發無緣勝投。

為了守勝,道奇8上被攻占二壘時就換上終結者簡森(Kenley Jansen),未料他被柯瑞亞(Carlos Correa)敲適時安打,中斷道奇牛棚季後賽連28局無失分,這是大聯盟單一季後賽最長紀錄;9上又被岡薩雷茲(Marwin Gonzalez)轟追平砲,簡森吞季後賽生涯首次救援失敗。

太空人趁勝追擊,10上艾圖維(José Altuve)和柯瑞亞(Carlos Correa)聯手轟出「背靠背全壘打」超前。然而,終結者翟爾斯(Ken Giles)10下出包,先被普伊格轟陽春砲,2出局後又因保送、暴投被攻上二壘,赫南德茲(Enrique Hernández)一棒安打幫道奇扳平。

11上,太空人再吹反攻號角,史普林格(George Springer)轟出2分砲,史上從來沒有球隊在季後賽延長賽轟出3發全壘打,帶著領先進入11下,終於靠迪文斯基(Chris Devenski)守住勝利。

道奇不僅中斷牛棚最長無失分紀錄,ESPN顯示本季他們只要8局後取得領先,戰績是98勝0敗(包括季後賽),歷史上首見,太空人今打破道奇8局後領先的不敗神話,不思議扳平系列賽。

相關推特:

Entering tonight, Dodgers were 98-0 when leading after 8 innings this season (including playoffs). Only team in MLB w/out such a loss.