全運會》上屆受傷沒打 黃英利飆32分助新北女籃4連霸

新北擊敗台北贏得金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕以國泰體系為主的新北市隊今日在宜蘭全國運動會籃球金牌賽，靠著五屆全運會元老黃英利單場32分進帳，並在關鍵時刻靠著數波進攻籃板，驚險以83：80氣走擁有劉君儀、蔡佩真、彭詩晴的台北市隊，締造4連霸。

黃英利在2009年開始替新北市隊效力，隔一屆在2011年開始看著球隊完成連霸，唯獨2015年高雄全運會，她因十字韌帶斷裂，只能登錄在球隊名單中，人也只能留在北部，她說：「我記得那時候我們球隊人也不多，應該就算是『精兵策略』。」

睽違4年後，黃英利再次登上全運會舞台，她說：「真的蠻興奮的，一來就真的好想拿冠軍，畢竟上次拿冠軍是好久以前了，不過，這次冠軍並非我的功勞，因為我們是靠團隊才贏球的。」

2011年林育庭投入全運舞台後，更是新北市開始制霸全國的關鍵，不過，她讀秒階段為了凍結時間，不慎讓台北市主將「阿盜」吳盈潔摔倒，林育庭說：「真的對阿盜很不好意思，我聽到地板碰這麼大聲，也是嚇了一跳。」

新北黃英利上籃得分。（記者林正堃攝）





新北擊敗台北贏得金牌。（記者林正堃攝）

台北銀牌。（記者林正堃攝）

台北蔡佩真籃下爭強籃板球。（記者林正堃攝）

彭詩晴。（記者林正堃攝）