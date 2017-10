〔體育中心/綜合報導〕太空人球星柯瑞亞(Carlos Correa)今在延長賽和隊友艾圖維(José Altuve)演出「背靠背全壘打」,不僅超前比分,更是世界大賽史上第一次。

太空人殺進延長賽,10局上從道奇牛棚投手菲爾茲(Josh Fields)轟出靠背靠全壘打,柯瑞亞開轟時棒子一甩,還模仿普伊格吐舌頭的動作。

柯瑞亞模仿普伊格吐舌頭:

Carlos Correa with the bat flip and Puig troll #WorldSeries #EarnHistory pic.twitter.com/bF2zdgkphs