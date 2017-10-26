MLB》太空人神奇反攻 讓道奇鐵牛棚無失分紀錄破功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第二戰，道奇終結者簡森（Kenley Jansen）提前在第8局關門，他被對手敲安掉分，但不算在他的自責分，道奇隊在季後賽連續28局無失分破功。接著9局上他被太空人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）追平陽春砲，這一轟是簡森今年季後賽首次救援失敗。

簡森在今年季後賽出賽8場，共9局投球飆出13次三振，獲得4次救援點，防禦率是完美的「0」，被上壘率（WHIP）0.33，被打擊率僅0.069，表現相當威猛。例行賽簡森繳出5勝0敗防禦率1.32，有41個救援點，只砸鍋1次。

不過該場比賽8局上，太空人柏格曼（Alex Bregman）敲出二壘安打，道奇此時換上簡森提前上班投球，他讓下棒艾圖維（Jose Altuve）擊出滾地球出局，但二壘跑者上到三壘，接著柯瑞亞（Carlos Correa）敲出帶有1分打點的安打，太空人追回1分，道奇也中斷季後賽連續28局無失分記錄，但這項也是大聯盟單一季後賽紀錄。

接著9局上，太空人首名打者岡薩雷茲擊出反方向的全壘打，助球隊追平比數，也讓簡森在今年季後賽首次砸鍋。太空人這一轟是自1975年世界大賽第三戰後，再次出現第9局的追平轟。

岡薩雷茲敲追平轟。（法新社）

道奇終結者簡森砸鍋。（USA TODAY Sports）