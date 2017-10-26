暴雪英霸》台灣戰隊ST出征美國 隊長「小狗」：盼夢想成真奪冠

[1] Soul Torturers 成員日前已抵達美國，準備備戰HGC賽事。（取自Blizzard Estadium臉書專頁）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2017《暴雪英霸》全球冠軍決賽即將於美國BlizzCon暴雪嘉年華展覽期間舉行，全球16強將齊聚美國加州安納罕一決高下，成軍僅僅半年的Soul Torturers（ST）是本次唯一代表台灣出征的隊伍，賽事將於27日正式登場，賽前，暴雪也訪問到ST成員，隊長「小狗」指出，這次小組賽雖然很艱險，但仍維持一貫信念，希望能奪冠，不愧對自己的選手生涯。

一改八月中的「亞太對決」較低迷的戰況，ST在HGC台灣站第四季賽事前進行大換血，加入了兩名加入了由東南亞戰隊Deadlykittens轉進的選手，立刻在該賽事打出零敗戰績完美奪冠，並以此陣容挺進BlizzCon。

除了原本三名台灣成員小狗GodDog、Scroll、CuCumber外，加入了來自新加坡的原Deadlykittens成員Mirr與Zeys，這也代表隊伍得重新磨合，但隊長小狗指出，雖然默契重組是意料之中的困難，但同時也代表可以創造更豐富的戰術陣容，這也是這次ST在小組賽克敵制勝的妙招之一。

談到兩位新成員，小狗認為，兩位選手有深厚的賽事經驗，因此心態及操作的穩定是他非常看重的一點，Mirr更是時常協助他制定戰術及進攻策略；隨即小狗也談到離去的前隊友Zola ，「不可否認Zola在的時候，我們掌握了較強的營運性及侵略性」，不過他也說，每個人打法不同，所以會透過勤勞的團練找出最適合他們的套路。

很巧又不幸地，ST此次被分到D組，將再度對決在亞太對決中被對手的戰術及營運壓制的韓國L5，對此，小狗也說「我們跟L5太有緣了」、Mirr也說，L5不僅戰術奇妙，更喜歡強硬開戰，讓對手難以招架，也因為有著L5一道高牆，也讓另外兩支隊伍：中國SPT、歐洲TE成為他們勢必得把握住的對手。

談到TE，小狗認為會是一股不可小覷的力量，除了版本META適應能力強，歐洲隊伍出奇不意的陣容也將考驗他們的臨場反應與決斷；新成員Zeys指出，ST優勢是可以快速適應不同的戰況，加上他們是小組賽最後一天比賽的隊伍，會有更多時間去觀察並想出對應解套，「希望這給我們機會打出好的成績，順利晉級八強」。

參與暴雪英霸賽事均有兩年半以上時間的ST，儘管與其他國家的職業戰隊不同，是由玩家自行發起的業餘戰隊，但可以在國際賽場擊敗對手，也代表深厚的實力底蘊，小狗認為，從2015年打比賽開始，心理素質進步不少，以前看別人比賽拿冠軍很羨慕，漸漸成為他的目標，「希望有一天可以讓夢想成真，不愧對自己的選手生涯」。

這次ST所在的D組賽程將於30日開打，第一場比賽將在台灣時間凌晨2點開打，對上中國戰隊Super Perfect Team，小組賽為三戰兩勝制，採雙敗淘汰制，只有兩支隊伍能晉級最終八強。