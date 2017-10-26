2017 台北世大運

MLB》世界大賽G2多瘋狂？ 美網瘋傳這項全壘打數據

2017/10/26 13:17

〔體育中心／綜合報導〕道奇和太空人在第二戰砲聲隆隆，全隊共計轟出8發全壘打，寫下世界大賽史上單場最多紀錄。不僅如此，兩隊還寫下難以置信的延長賽全壘打紀錄。

兩隊全場8發全壘打中，有5轟是在延長賽出現，分別是太空人艾圖維、柯瑞亞、史普林格；道奇普伊格、庫柏森（Charlie Culberson）。

根據美國棒球作家Ryan M. Spaeder指出，兩隊在短短一個小時以內，轟出世界大賽史上所有延長賽全壘打的22.7%。世界大賽從1903年首度舉辦，至今已有114年歷史。

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