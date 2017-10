MLB》世界大賽G2多瘋狂？ 美網瘋傳這項全壘打數據

Back! Back! Back! Back! Game 2 served up the most homers in a World Series game in MLB history. pic.twitter.com/vDcRZw0jGE

〔體育中心/綜合報導〕道奇和太空人在第二戰砲聲隆隆,全隊共計轟出8發全壘打,寫下世界大賽史上單場最多紀錄。不僅如此,兩隊還寫下難以置信的延長賽全壘打紀錄。

兩隊全場8發全壘打中,有5轟是在延長賽出現,分別是太空人艾圖維、柯瑞亞、史普林格;道奇普伊格、庫柏森(Charlie Culberson)。

根據美國棒球作家Ryan M. Spaeder指出,兩隊在短短一個小時以內,轟出世界大賽史上所有延長賽全壘打的22.7%。世界大賽從1903年首度舉辦,至今已有114年歷史。

相關推特:

22.7% of all extra-inning homers in #WordSeries history have been hit in the last hour.