2017 台北世大運

丁妹與李育儒激烈口角 體改聯：大家一面倒支持丁妹

2017/10/26 14:29

「丁妹」、丁聖祐與李育儒教練爆發激烈爭吵，體育改革聯會針對該事件做出回應。（圖擷取自「丁妹動吃動吃 SportziMitzi」臉書專頁）

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台大游泳健將「丁妹」、丁聖祐與李育儒教練爆發激烈爭吵。臉書專頁「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」針對此口角事件表示：「丁妹這個小女生站出來的勇氣，更顯得珍貴。你可以說她是一時衝動，也可以說她表達方式太激烈、不夠成熟，但是，畢竟她站出來了。」

「丁妹」、丁聖祐與李育儒教練爆發激烈爭吵，體育改革聯會針對該事件做出回應。（圖擷取自「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」臉書專頁）

綜合媒體報導， 丁妹自爆台灣世大運游泳隊黑暗秘辛而讓眾所皆知，昨日在全運會與李育儒教練爆發口角，據悉李育儒是許東雄的表弟；許東雄即游泳協會理事長。

臉書專頁「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」今日po文說：「我聽說李教練是個相當照顧自己選且會幫助選手爭取權益的人，是選手心目中的好教練。但李教練所犯的最大錯誤，即是他太在乎自己的選手，將所有事情都推給了丁妹，他忘記丁妹點出世大運選訓事件的真正病灶，在泳協長久的黑箱運作」

臉書專頁「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」po文中也有提到，「儘管口角爆發當場丁妹態度不好，但是在立場上，與泳界毫無相關的外界還是一面倒地支持丁妹。」；「未來還是會繼續支持丁妹的訓練計畫，希望她可以在未來盡全力拚一次。」

相關關鍵字： 泳協 丁聖祐 李育儒

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