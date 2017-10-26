鬥陣特攻》八強路不好走 閃電狼將挑戰韓國APEX新科冠軍！

[1]閃電狼將在APAC八強挑戰韓國APEX新科冠軍GC。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽小組賽上週落幕，台灣民眾所熟悉的OPC太平洋職業錦標賽的兩支隊伍：台灣閃電狼和澳洲Blank Esports順利以分組第二晉級八強季後賽，BLK將率先在26日下午兩點先對上中國OWPS年度總冠軍Miraculous Youngster；而閃電狼將於27 日下午兩點對上韓國APEX聯賽新科冠軍 GC Busan，兩隊的對手都將是「十分」強勁的對手。

如果說在第二季宰制OPC戰場的韓國戰隊ArT稱自己應該有韓國國內APEX季後賽隊伍的實力，那新科冠軍GC在甫結束的APEX第四季季後賽決賽以四比三打敗傳統勁旅RunAway拿下冠軍。特別是本季閃電狼與ArT的兩次對戰只拿下1比6的總局數，更見GC的強中之強。

APAC季後賽採七戰四勝（Bo7）淘汰制，且「灕江天塔」地圖將強制出現，在八強賽中，灕江天塔將會成為一場比賽中最後一張地圖，而四強賽與冠亞軍賽則會成為第一張必選地圖。

八強賽程：

10月26日

14:00 MY vs BLK

17:00 Runaway vs MVPS

10月27日

14:00 GC Busan vs FW

17:00 1246 vs AF

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