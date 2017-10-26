MLB》太空人投手牽制砸到二壘審 網友打趣他是MVP（影音）

Laz Diaz saving the #Astros. pic.twitter.com/Pq6K6hgLAX — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2017年10月26日

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第二戰，道奇在第10局下靠著赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出追平分安打、還上到二壘，有向對手說再見的機會，太空人後援投手迪文斯基（Chris Devenski）牽制二壘偏掉，卻砸到二壘審，小白球彈到內野，讓二壘跑者無法上到三壘。有網友打趣，二壘審才是太空人此戰的「MVP」。

10局下道奇落後2分，先是靠普伊格（Yasiel Puig）敲出陽春砲追回1分，接著2出局道奇攻占二壘，赫南德茲敲出右外野追平分安打，還趁傳上到二壘，雙方5：5平手。

太空人此時換迪文斯基（Chris Devenski）接替投球，他一上來就先牽制二壘，但他傳歪直接砸到二壘審Laz Diaz，讓球滾至二壘壘包附近，太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）趕緊把球撿起來，這讓道奇跑者錯失上到三壘的機會，赫南德茲也雙手抱頭感到不可置信。

迪文斯基隨後解決泰勒（Chris Taylor），11局下雖然被庫柏森（Charlie Culberson）敲出陽春砲，最後仍守住戰果，總計1.1局失1分，拿下勝投，雙方在系列賽戰成1：1平手。

太空人投手牽制打中二壘審。（法新社）

二壘審Laz Diaz。（法新社）

太空人投手迪文斯基。（USA TODAY Sports）