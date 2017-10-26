鬥陣特攻》OWL倫敦隊將簽GC成員 12人名單成型

[1]C9旗下的OWL倫敦隊即將簽下APEX聯賽新科冠軍GC Busan成員。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕效仿職業球類聯賽模式、以城市戰隊為核心概念，聯盟擁有12支頂尖戰隊及選手的《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）第一季將於12月6日展開季前賽，各隊隊名與成員也一一公布，根據外媒最新消息，買下倫敦隊一席的美國電競組織Cloud9除日前簽下韓國戰隊KongDoo Panthera選手外，即將與APEX聯賽新科冠軍GC Busan達成協議，簽下大部分成員，逐漸組成完整12人名單。

根據《ESPN》報導，C9所擁有的倫敦隊陣容已逐漸完整，除了「KongDoo Panthera」的四位選手birdring、Rascal、Bdosin、Fissure外，再加入新科冠軍隊GC的Profit、Hooreg、HaGoPeun、Gesture、WOOHYAL、Closer，以及額外兩名來自其他戰隊的Fury、Nus。

OWL季前賽將於美西時間 12 月 6 日（三）開打，例行賽季於2018 年 1 月 10 日展開，並持續到 6 月，季後賽與總決賽預計於 7 月舉行，第一季所有賽事都會在洛杉磯暴雪競技場舉行，該場地為暴雪娛樂最新打造的電競場館。

12支戰隊分別為：上海Dragons、達拉斯Fuel、舊金山Shock、波士頓Uprising、洛杉磯Valiant，目前已公布隊名及隊徽為上述五隊，其餘還有倫敦、另一支洛杉磯隊伍、奧蘭多、紐約、首爾、休士頓及費城。

上海Dragons龍之隊：中國網際網路科技公司「網易」所率領，取名為「上海龍之隊」，上海隊是首支公布正式名稱的隊伍，龍在中國文化裡，象徵著神聖、強大和至高無上，由龍的身體所描繪出的「S」代表著上海，流暢的線條代表隊伍的戰略能力和靈活性，並以紅色作為標誌主色調，加深與中國之間的連結性。

[2]上海Dragons龍之隊隊名及隊徽。（暴雪娛樂提供）

達拉斯Fuel：擁有者為Team Envy，隊名和標誌上的火焰具有向該地區歷史悠久的能源產業致敬之意，電流火花還具有這個隊伍想要激勵達拉斯電競粉絲的意義，Team Envy 向來被電競粉絲稱為「藍衣戰隊」，Dallas Fuel 的正式配色也定為藍、灰以及黑色，向傳統致上敬意。

[3]達拉斯Fuel隊名及隊徽。（暴雪娛樂提供）

舊金山Shock：母公司 NRG Esports為NBA國王隊擁有者 Andy Miller，隊名及隊徽正象徵著該地區的地震能量與板塊活動，兩者皆如該區著名地標、金橙色的金門大橋般輝煌閃耀。震波圖是向 1800 年代舊金山淘金熱潮的歷史淵源致敬，其圖形則是海灣大橋的側影 ─這座連接市區以及東部灣區的橋樑是該地最著名的地標。

[4]舊金山Shock隊名及隊徽。（暴雪娛樂提供）

洛杉磯Valiant：擁有者為來自洛杉磯的電競組織 Immortals，隊徽為顯眼的金色翅膀頭盔，配色以黃色和綠色為主，黃金翅膀頭盔隊徽將隊伍和洛杉磯登峰造極的冠軍精神連結，同時象徵積極進攻和保護，正是彰顯《鬥陣特攻》的核心精神。

[5]洛杉磯Valiant隊名及隊徽。（暴雪娛樂提供）

波士頓Uprising：擁有人為Robert 及 Jonathan Kraft ，波士頓地區為美國獨立運動先驅，戰隊基於該沿革與精神，隊名象徵著毅力與決心，代表色為藍色和黃色，乃參考波士頓市旗藍底黃徽的設計，戰隊隊徽形狀為一面盾牌，外觀接近英文字母B，充分反映出這座城市的印象。

[6]波士頓Uprising隊名及隊徽。（暴雪娛樂提供）