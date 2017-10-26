鬥陣特攻》「最強自由人」Leave太強大 BLK遭MY擊敗止步八強

MY宰制戰局，以4比1拿下勝利，挺進最終四強，圖為Leave賽後接受現場主持人訪問。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽八強賽26日展開，首場由來自台灣玩家熟悉的OPC太平洋職業錦標賽澳洲戰隊BLK率先挑戰中國OWPS年度總冠軍Miraculous Youngster，MY單兵及團隊實力強大，甚至無視當前META的慈悲，持續用路恩歐輔助加上「最強自由人」Leave的靈活變陣，仍宰制戰局，以4比1拿下勝利，挺進最終四強。

靠著「最強自由人」Leave，讓MY在選角搭配十分靈活。（取自Twitch）

本場由澳洲BLK對上中國MY。（取自Twitch）

首張地圖為尼泊爾控制圖，BLK先靠著團隊配合拿下首個控制小分，第二回合BLK換成雙飛陣，但MY可說是最會打雙飛陣的隊伍之一，輸出換成麥卡利作為因應，同時能壓制BLK空中攻勢，又在地面取得團戰優勢，很快就拿下控制小分，追平比數；第三回合BLK回到長槍陣，但開局很快就被麥卡利壓到點上並收掉自家閃光，取得控制先機 最終MY讓一追二拿下首勝。

首張地圖尼泊爾的後兩回合，MY靠著麥卡利不斷收下，拿下勝利。（取自Twitch）

第二張地圖為地平線月球殖民地佔領圖，MY先靠著平推陣及奪命女及死神組合 ，很快就把AB兩點拿到手，但攻守交換後，BLK靠著閃光IEATUUP不斷深入敵營打出破口，追平比數；兩邊進入加賽，儘管BLK靠著拳王發揮拿下A點，但B點卻被對方Leave士兵76嚴加看管，只拿下一分，接著換MY攻，靠著同樣的平推陣套路很快佔領兩點，以4比2拿下第二勝。

第三張地圖為垃圾鎮護送圖，開局又看Leave發揮，奪命女兩度跳狙都收下人頭，為隊伍開啟攻勢，面對BLK的歐瑞莎配攔路豬前排防守，奪命度再度收下三顆人頭助推車抵達A點，接著換為全刺陣挺進B點，但被BLK擋在C點前；攻守交換後，換成IEATUUP奪命女先狙下對方閃光，MY全刺陣未果，被BLK拿下A點，當推車抵達U型道路末端，MY全力衝排，靠著Leave源氏開啟龍一文字狂收四顆人頭，還是將BLK擋在B點前，MY以2比1取得第三勝。

在垃圾鎮地圖的開局就看Leave發揮，奪命女兩度跳狙都收下人頭。（取自Twitch）

第四張地圖好萊塢佔領護送圖，本局BLK扳回一城，儘管被全刺陣的MY連拿兩點，但C點前靠著「五燈到齊」，BLK成功打出一波反擊，阻止MY拿第三分；攻守交換後，BLK先成功破解MY的炸彈鼠配麥卡利組合，並猛打對方缺乏慈悲的短處，靠著IEATUUP閃光的脈衝炸彈炸死兩人，連拿兩點，最終C點同樣靠著閃光滲透後排，帶領隊伍以3比2取得首勝。

第五張地圖國王大道佔領護送圖，先攻的MY採全刺陣接連破解BLK平推的萊茵哈特護盾，連奪兩點一路挺進，最終還是被BLK麥卡利的彈無虛發收下三顆人頭，守住C點；攻守交換後，BLK拿出OPC招牌的「怪怪壁壘陣」，靠著堅固砲台及護盾保護，順利拿下A點，隨即換成正常平推陣，但卻遭MY攔路豬開大收下三顆人頭，戰況逆轉，MY成功守到延長賽並擊殺4顆人頭、守住B點，最終就以2比1收下勝利，取得第四勝。

BLK落敗後，OPC隊伍只剩下來自台灣的閃電狼，閃電狼將在27 日下午兩點對上韓國APEX聯賽新科冠軍GC Busan，其在甫結束的APEX第四季季後賽決賽以四比三打敗傳統勁旅RunAway拿下冠軍，強度絕對比OPC第二季冠軍ArT來得更為強大。