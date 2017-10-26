2017 台北世大運

日職》火腿隊選秀會神抽！搶下111轟超級高中生

2017/10/26 17:55

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天進行年度選秀會，甲子園大物新秀清宮幸太郎共獲7球團第一指名，打破高中生選秀紀錄，最後由日本火腿幸運中籤，獲得獨家交涉權。

清宮幸太郎畢業於早稻田實業高校，高中生涯共敲出111發全壘打，被視為未來的明星重砲手，他曾在今年的U18世青賽中亮相，32打數有著2轟、7打點的表現。

而在今年亞錦賽冠軍戰力壓台灣隊奪勝的田嶋大樹，則獲歐力士、西武共同指名，最後由歐力士中籤得到交涉權，田嶋大樹被視為日本隊未來王牌，本屆亞錦賽也獲得最有價值球員獎項的肯定。

2017日職選秀會結果：

軟銀

吉住晴斗

鶴岡東高

投手

廣島

中村奨成

廣陵高

捕手

西武

齋藤大将

明治大

投手

阪神

馬場皐輔

仙台大

投手

樂天

近藤弘樹

岡山商科大

投手

DeNA

東克樹

立命館大

投手

歐力士

田嶋大樹

JR東日本

投手

巨人

鍬原拓也

中央大

投手

日本火腿

清宮幸太郎

早稻田實

内野

中日

鈴木博志

山葉

投手

羅德

安田尚憲

履正社高

内野

養樂多

村上宗隆

九州学院高

捕手
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