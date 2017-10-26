日職》火腿隊選秀會神抽！搶下111轟超級高中生

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天進行年度選秀會，甲子園大物新秀清宮幸太郎共獲7球團第一指名，打破高中生選秀紀錄，最後由日本火腿幸運中籤，獲得獨家交涉權。

清宮幸太郎畢業於早稻田實業高校，高中生涯共敲出111發全壘打，被視為未來的明星重砲手，他曾在今年的U18世青賽中亮相，32打數有著2轟、7打點的表現。

而在今年亞錦賽冠軍戰力壓台灣隊奪勝的田嶋大樹，則獲歐力士、西武共同指名，最後由歐力士中籤得到交涉權，田嶋大樹被視為日本隊未來王牌，本屆亞錦賽也獲得最有價值球員獎項的肯定。

2017日職選秀會結果：