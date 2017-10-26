日職》火腿隊選秀會神抽！搶下111轟超級高中生

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天進行年度選秀會，甲子園大物新秀清宮幸太郎共獲7球團第一指名，打破高中生選秀紀錄，最後由日本火腿幸運中籤，獲得獨家交涉權。
清宮幸太郎畢業於早稻田實業高校，高中生涯共敲出111發全壘打，被視為未來的明星重砲手，他曾在今年的U18世青賽中亮相，32打數有著2轟、7打點的表現。
而在今年亞錦賽冠軍戰力壓台灣隊奪勝的田嶋大樹，則獲歐力士、西武共同指名，最後由歐力士中籤得到交涉權，田嶋大樹被視為日本隊未來王牌，本屆亞錦賽也獲得最有價值球員獎項的肯定。
2017日職選秀會結果：
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軟銀
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吉住晴斗
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鶴岡東高
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投手
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廣島
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中村奨成
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廣陵高
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捕手
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西武
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齋藤大将
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明治大
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投手
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阪神
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馬場皐輔
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仙台大
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投手
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樂天
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近藤弘樹
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岡山商科大
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投手
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DeNA
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東克樹
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立命館大
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投手
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歐力士
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田嶋大樹
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JR東日本
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投手
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巨人
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鍬原拓也
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中央大
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投手
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日本火腿
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清宮幸太郎
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早稻田實
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内野
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中日
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鈴木博志
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山葉
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投手
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羅德
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安田尚憲
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履正社高
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内野
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養樂多
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村上宗隆
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九州学院高
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捕手