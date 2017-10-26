全運會完美落幕！台北市成為獎牌榜龍頭 下屆桃園市舉辦

〔記者林岳甫／宜蘭報導〕106年宜蘭全國運動會今日完美落幕，台北市以70金、57銀、71銅登上獎牌榜首位，更粉碎高雄市4連霸美夢，而高雄市游泳好手安廷耀此次共破3次全國，還開起5金行，成為收穫最豐的運動員，下屆全運會將至桃園市舉辦。

台北市睽違3屆，首度在獎牌榜成為龍頭，新北市以61金、53銀、51銅次之，原本的霸主高雄市拿到56金、52銀、50銅，依序為台中市、桃園市與台南市，前6都被6都強佔。地主宜蘭縣挾著主場優勢，賽前保守估計可拿15面金牌，最終也繳出不俗成績單，以19金、14銀、18銅居第7。

本屆共有33種類、41項競賽，其中有13項締造全國新猷、1項追平全國紀錄；另有49項打破大會紀錄、1項追平大會紀錄。不過，在台北市立大學天母校區詩欣館進行的游泳，共有5項、7人次破全國紀錄，表現最為突出，而安廷耀100公尺自由式以49秒54、200公尺自由式1分48秒10、2分01秒34再破200公尺混合式，3項都是全國新猷。

宜蘭代理縣長吳澤成表示，感謝各縣市選手、隊職員熱情參與，及宜蘭鄉親、社會各界與國軍對本屆全國運動會的全力支持；教育部次長蔡清華隨後宣示106年全運會閉幕，降下會旗後，由吳澤成將全運會會旗交給下屆主辦城市桃園縣副市長游建華。

宜蘭縣獲頒監察院長獎。（記者林正堃攝）

台北市獲得總統獎。（記者林正堃攝）

台北市獲得總統獎。（記者林正堃攝）

桃園市副市長游建華從宜蘭縣代理縣長吳澤成手中接下全運主辦重任，相約大家兩年後桃園見。（記者林正堃攝）

桃園市副市長游建華從宜蘭縣代理縣長吳澤成手中接下全運主辦重任，相約大家兩年後桃園見。（記者林正堃攝）

桃園市副市長游建華從宜蘭縣代理縣長吳澤成手中接下全運主辦重任，相約大家兩年後桃園見。（記者林正堃攝）

桃園市演出代表地方特色舞蹈，歡迎大家下屆全運桃園見。（記者林正堃攝）

桃園市用青春活力的舞蹈，歡迎大家下屆全運桃園見。（記者林正堃攝）

桃園市用青春活力的舞蹈，歡迎大家下屆全運桃園見。（記者林正堃攝）