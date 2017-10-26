LOL》數據會說話 韓國隊最不會打台港澳LMS賽區？

〔記者陳耀宗／外電報導〕儘管閃電狼及ahq在《英雄聯盟》S7世界賽小組賽紛紛止步16強，但ahq力克中國第一種子EDG及三屆世界冠軍韓國SKT的精采表現令許多粉絲欣喜，日前外媒theScore就統計了自S4世界賽至2017季中邀請賽對戰紀錄，歸納出五大賽區及外卡賽區的相互對戰勝率，從數字可以看出歐美賽區對上韓國隊伍勝率不到兩成，中國LPL也才三成初，但LMS卻達到了41.18%，可說是最會打韓國隊伍的賽區。

回顧去年賽事，閃電狼從2016季中邀請賽贏下韓國SKT後，該年世界盃小組賽兩隊再度相遇，閃電狼第三場對上SKT，Maple使用翱銳龍獸的「宇宙大燒賣」令大家印象深刻，加上S5世界賽兩度擊敗該年亞軍Koo Tigers，也讓閃電狼被不少粉絲封「韓國殺手」稱號；加上S7世界賽ahq突破過去從未擊敗過SKT紀錄，靠著Mountain操作的古拉格斯三度神開戰，成功扳倒這座高牆。

從韓國隊角度來看，LMS賽區的確是他們所有對戰勝率最低的賽區。（取自theScore esports）

從數字看來看，北美賽區對上韓國僅17.65%勝率、歐洲賽區也才17.14%、中國賽區高一點，來到31.71%，但LMS賽區則是有著41.18%勝率，已經是四大賽區中對韓勝率最高，但再高也就是四成，這也可見除了S1賽事規模較小外，韓國自S2開始年年挺進四強，SKT更是包辦三屆冠軍，S5及S6連續兩年總冠軍戰都上演「韓國內戰」。

從LMS表格來看，勝率最高為對外卡賽區，有著81.82%超高勝率，與中國一樣，五大賽區只有韓國更高，來到93.75%的鬼神勝率；接著是北美，來到47.37%，對歐洲也差不多，為46.67%，接下來就是韓國41.18%，墊底的是對中國LPL，只有10.53%，這也可以從過往ahq對上被戲稱為「中國爸爸」的EDG總是經常碰到卻又敗多勝少，直到今年世界盃才以一勝一敗扳回顏面。

但從外卡賽區角度來看更有趣，北美對外卡賽區而言最好打，勝率來到43.75%，接著是歐洲及中國，但已經降到18.75%與18.18%，再來是對LMS賽區，只剩9.09%勝率，對韓國不用說，僅有6.25%，也因為近年LMS隊伍國際賽成績不佳，也被部分玩家封為「只會打外卡」的稱號。