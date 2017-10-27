瑞士網球女將辛吉絲第三度宣布退休

〔中央社〕現年37歲的瑞士網球女將辛吉絲（Martina Hingis）今天在新加坡宣布，她將第三度自網壇退休。

辛吉絲前來參加女子網球協會（WTA）年終決賽雙打比賽，她的搭檔是台灣女將詹詠然。

辛吉絲表示：「對我來說，這正是時候了。能在巔峰退休是最好不過了，我可以說我擁有十分美好的時光。」

她說，「過去3年來我獲得成功，真的很棒，卻是很難超越。當然，我的優先順序也改變了」。

辛吉絲2013年第三度重返網壇，在女子雙打賽獲得很大的成功，贏得10座大滿貫賽女雙冠軍，生涯大滿貫賽獎杯累積達到25座。

此刻，辛吉絲女雙世界排名第一，也是美國公開賽女雙冠軍，以及溫布頓網球賽和美國公開賽混雙冠軍。

辛吉絲是女網神童。1996年，年僅15歲辛吉絲和蘇可娃（Helena Sukova）搭檔，勇奪溫布頓網球賽女雙冠軍，成為歷來最年輕的大滿貫賽冠軍。

翌年，辛吉絲主宰女子單打比賽，包辦澳洲公開賽、溫布頓和美國公開賽冠軍，也打進法國公開賽決賽。

辛吉絲16歲成為世界球后，其後又抱回2座大滿貫賽女單冠軍，並於1998年包辦四大滿貫賽女雙冠軍。

但後來辛吉絲腳踝出現問題，2003年宣布退休，當時她才22歲。

4年後，辛吉絲重返網壇，贏得更多成功。但受傷再次開始困擾她，2007年11月她在溫布頓網賽被驗出使用禁藥，她上訴未果，遭到國際網球總會禁賽2年並再度退休，但她於2010年重返網壇。