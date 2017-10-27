詹詠然：新搭檔洽談中 尚未有確切答案

〔中央社〕瑞士女網好手辛吉絲今天宣布要在WTA年終賽後退休，和辛吉絲搭檔的詹詠然將再重尋搭檔。詹詠然晚間證實，的確有不少選手和她洽談，但目前沒有非常確切答案。

她說：「會依排名和契合度做為搭檔人選的最優先考量。」

詹詠然晚間告訴中央社記者，她很早就獲悉辛吉絲（Martina Hingis）要退休，因此很榮幸能成為辛吉絲的最後一個搭檔。今年賽季成績算是非常成功，她們也很期待能在新加坡總決賽中能有最好的成績，擁有很好的回憶和留念。

對於辛吉絲要退休，詹詠然也獻上滿滿的祝福，希望她們的搭檔能帶給辛吉絲非常棒的旅程。

詢及今後的搭檔人選，詹詠然晚間證實的確有不少選手找她談這件事，但由於目前仍在新加坡進行總決賽，因此仍會專注在這次賽事，不會馬上做出搭檔人選決定，或花太多心思去想搭檔人選的事情。

她指出，目前最好的選手都在新加坡比賽，大家都有自己的賽事要忙，因此會在賽事之後才做出決定，屆時也會依照排名和契合度做為搭檔人選的最優先考量，找到最適合自己的搭檔。

另外，對於今晚順利以直落二擊敗第6種子的德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）和捷克女將佩絲克（Kveta Peschke），詹詠然表示非常滿意首場賽事的表現。

詹詠然與搭檔辛吉絲日前甫獲WTA選為年度最佳雙打，兩人今年才搭檔，同時成為今年首對取得年終賽資格的組合。