MLB》洋基告別吉拉迪是對的 美媒解釋原因

吉拉迪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基宣布不跟吉拉迪（Joe Girardi）續約，結束10年賓主關係，雖然引起一些質疑聲浪，ESPN反而認為洋基是對的，因為吉拉迪執教生涯只能說四平八穩，比不上前任名人堂教頭托瑞（Joe Torre）。

今年是吉拉迪4年1600萬合約最終年，他從不被看好季後賽之姿，一路挺進美聯冠軍賽，僅差一步就能打世界大賽，不少球迷以為他能續任，總管凱許曼（Brian Cashman）仍建議老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更換總教練。

ESPN表示，洋基目前陣容極具天賦且年輕，還有完整農場，未來有機會拿幾座冠軍，吉拉迪有足夠能力可以帶領，若他續留，或許能再進帳一座或更多冠軍，有機會跟托瑞一樣邁向名人堂，然而，吉拉迪的任期只能說平穩，稱不上令人驚嘆。

相較於托瑞容易親近，吉拉迪較有距離感，他不會向媒體透露跟球員談了什麼，球員表現出來的樣子也不像私下有深談過。此外，他也不會運用媒體、電視或電台跟球迷有所連結，不夠開放的特質讓他的任期駛向終點。

美媒認為托瑞（右）比吉拉迪更令人討喜。（路透）

今年，洋基分析團隊跟吉拉迪因為卡特（Chris Carter）的任用發生衝突，結果說明吉拉迪是對的，但他跟凱許曼的關係已不如以往，有數次凱許曼不滿意吉拉迪應對媒體，最近一次就是美聯分區賽G2未啟用輔助判決導致輸球，賽後沒有立即承擔責任，拖到隔天才道歉。

ESPN認為，洋基教頭這份工作數年來已漸漸消磨吉拉迪，球季尾聲的他看來比季初還消瘦，「目前他或許看起來很難取代，但現在讓他離開的時機是對的。」

數據顯示，托瑞在1996-2007年期間，帶領洋基打出1173勝767敗、勝率0.605，6度殺進世界大賽、奪4冠；吉拉迪則是910勝710敗、勝率0.562，僅在2009年殺進世界大賽並奪冠。

凱許曼。（法新社）