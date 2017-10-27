NBA》布雷德索交易案 太陽瞄準公鹿新人王

2017年新人王布洛格登（左）。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕太陽球星布雷德索（Eric Bledsoe）決定與球團分道揚鑣，不願再待在鳳凰城，太陽也將其擺上交易檯，並與尼克、公鹿、金塊等多支球隊洽談交易，據美媒報導指出，太陽對公鹿2017年新人王布洛格登（Malcolm Brogdon）有濃厚的興趣，盼能換到他，與布克（Devin Booker）組成堅強的後場組合。

布雷德索日前在推特留言寫下「我不想待了（I Don't wanna be here）」掀起風波，與球團討論後決定分道揚鑣，太陽總管麥克唐納（Ryan McDonough）也和其他球隊洽談交易，希望能送走布雷德索，換來年輕球員，據《The Racine Journal Time》專欄作家Gery Woelfel指出，公鹿與太陽正在交涉當中，太陽希望能換來布洛格登和長人韓森（John Henson）。

布洛格登上季場均繳出10.2分、2.8籃板與4.2助攻，爆冷擊敗七六人恩比德（Joel Embiid）和薩里奇（Dario Saric），成為自1965年瑞德（Willis Reed）後，第二位非首輪出身的新人王，寫下歷史新頁。

布雷德索。（資料照，法新社）