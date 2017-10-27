NBA》卡森斯轟41分23籃板 率鵜鶘逆轉擊敗國王

〔體育中心／綜合報導〕國王今天主場迎戰鵜鶘，上半場就狂轟70分取得雙位數領先，不料卻在第三節花光所有「扣打」，慘遭鵜鶘大逆轉，僅管國王此役有7人得分上雙，還是擋不住「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）41分23籃板「雙十」演出，最終以114：106，8分之差苦吞三連敗。

卡森斯本場轟下41分。（美聯社）

國王此戰以一波11：2的攻勢開局，雖然鵜鶘隊尼爾森（Jameer Nelson）飆進3記三分彈，首節打完國王仍取得13分領先，而鵜鶘次節也未能將比分差縮小到個位數，最多更落後達19分。

不過局勢在第三節出現變化，不僅卡森斯頻頻在籃下得手，哈勒戴（Jrue Holiday）和尼爾森也相繼在外線開火，反觀國王開節打得太順，遭到反擊後顯得無力招架，命中率開始下滑，鵜鶘則內外開攻，在第三節拿了32分，反倒以1分超前國王。

雖然決勝節國王一度超前比數，但卡森斯命中三分球後再助鵜鶘澆息國王氣燄，接著一路領先到比賽結束，終場鵜鶘就在國王主場上演19分大逆轉秀贏得比賽。值得一提的是，國王今年首輪第五順位選進的新秀法克斯（De'Aaron Fox）拿到全隊最高的14分5助攻。

國王新秀法克斯拿下全隊最高14分。