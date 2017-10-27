MLB》吉拉迪丟兵符 洋基球迷怒了

吉拉迪。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管之前洋基球迷也出現「換掉吉拉迪」的聲音，但如今洋基真的確定不和吉拉迪續約後，卻引來不少球迷反彈聲浪，直呼這是「可笑的決定」、「史上最大錯誤」，替吉總抱不平。

洋基總經理凱許曼昨天宣布，吉拉迪明年不再續任，球團將另覓教頭人選。此震撼彈一出後，除了球迷反應不一，也引來媒體提出不同的觀點，像ESPN認為洋基的決定正確，「今日美國報」旗下的FTW頻道卻認為，此舉沒什麼道理。

FTW也截取不少洋基球迷在推特的留言，都是在批評洋基撤換教頭的舉動，還以「洋基球迷不爽吉拉迪離開」為題報導。

有球迷認為，「這個人率領正在重建的洋基，打出只差一勝就能闖進世界大賽的成績。但這就是你們回報他的方式嗎?」還標註「謝謝喬」（#ThankYouJoe）。

53歲的喬．吉拉迪已執掌10年洋基兵符，帶出910勝710敗的成績，因此也有球迷表示，「這是史上最大錯誤，你們有全聯盟最好的教頭，也從2009年起帶出最好的洋基隊。我認為你們是搬石頭砸自己的腳!」

FTW的大聯盟專家認為，如果吉拉迪還想繼續執教，目前只剩國民和費城人缺教頭，而費城人可能是較合理的落腳處。

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

洋基球迷憤怒留言。（取自推特）

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