網球》係「金」A！辛吉絲／詹詠然今晚領世界球后玫瑰金鑽戒

係「金」A！辛吉絲（左起）與詹詠然高舉WTA女雙世界球后獎盃後，今晚還共同領取玫瑰金鑽石戒指。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕係「金」A！即將退休的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis），台灣時間今晚6點WTA年終賽事空檔即將現身，這位當代網壇傳奇偕同我國搭檔詹詠然，共同領取象徵女雙世界球后至高榮耀的玫瑰金鑽戒，屆時「辛然配」當眾戴起美戒，並接受參賽各國球星與現場觀眾的熱情喝采。

明晚頭號種子「辛然配」再接再厲，得與第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova）爭奪決賽門票；目前「辛然配」硬地賽季19連勝的氣勢正旺，本季面對熟悉不過的「匈捷聯軍」老冤家，也挾3連勝穩居上風。

2017職業女網年終賽正於新加坡進行，「高齡」37歲的辛吉絲昨晚正式宣布，打完本季封關戰就引退，轉換跑道繼續推廣網球運動，包括協助母親在瑞士創辦多年的網球學院，與大詹併列女雙球后的辛吉絲笑著說：「其實我老早決定了，也跟詠然說這是職業最終年。現在是最完美時機，畢竟選手都想在巔峰時風光謝幕，而不是走下坡。」

被譽為「瑞士公主」的辛吉絲，生涯共獲25座大滿貫金盃，包括5座女單、13座女雙與7座混雙，這也是她繼2003年腳踝傷勢、2007年毒品風波後，第三回高掛球拍。如今這位名人級堂巨星強調，年紀真的大了，不會考慮再度復出，「以前我離開時，總是心想著有機會還會回來，但這次不一樣，選擇在這樣重要賽事宣布，我想是很好時機，畢竟我已經37歲，必須規劃人生下個階段。」

辛吉絲（左起）本季打完就第三度退休，詹詠然也是她漫漫職業生涯最後女雙搭檔。（資料照）