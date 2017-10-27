LOL世界賽》周杰倫將登S7決賽舞台 演出《英雄》世界賽混音版

亞洲天王周杰倫將在《英雄聯盟》S7總決賽現場演出。（取自周杰倫Jay Chou臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕經過三個星期、來自各大賽區的16強隊伍對陣比拚，《英雄聯盟》S7世界賽終於進入最終四強，呈現兩組中韓對決情況，四強賽將於中國上海開打，11月4日為總決賽時程，將於北京國家體育場舉行，前一晚將舉辦《2017英雄聯盟音樂節》，邀請許多知名樂團、歌手及DJ共襄盛舉；而亞洲天王、同時也是《英雄聯盟》LMS戰隊J Team擁有者的周杰倫將在決賽現場演出專曲。

根據《Garena電子競技》所提供資訊，決賽前一晚的《2017英雄聯盟音樂節》將於中國北京國家游泳中心（又稱水立方）舉行，演出名單包括挪威知名DJ Alan Walker、Pentakill殺五社、國際知名鋼琴演奏家李雲迪、多次與英雄聯盟合作的歌手Nicki Taylor等知名音樂人，演出時間將於11月3日晚上19點半開始。

至於決賽當日，最大咖演出非周杰倫莫屬，當天他將演出與Riot音樂製作組合作推出的《英雄》世界大賽混音版本，以及由知名西洋樂團「Against The Current」為S7世界賽所創作的《Legends Never Die》，都將在決賽現場演出。