台灣犬成中職隊徽 犬迷直呼不像

中華職棒聯盟日前公布以「台灣犬」為主題的隊徽、球衣等周邊商品。（資料照 記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲職棒冠軍爭霸賽下個月即將在日本東京開打，中華職棒聯盟於16日公布台灣隊以「台灣犬」作為主視覺的新球衣和相關商品，不僅球員受訪時讚譽有加，擔任代表隊總教練的洪一中也稱讚台灣犬給人「耐操、好擋、耐力夠強」的印象，球迷們也倍感耳目一新。但有不少台灣犬迷在看到台灣犬隊徽後卻是氣得跳腳，直呼根本就不像。

台灣犬研究推展協會認為，中職隊徽所畫的特徵，明顯與真正的台灣犬不符。（圖擷取自中華民國台灣犬研究推展協會-CNA臉書）

由於相關商品已開始販售，協會理事長無奈表示，只要給台灣犬曝光的機會，都是好事。（圖擷取自中華民國台灣犬研究推展協會-CNA臉書）

根據《蘋果日報》報導，台灣犬研究推展協會理事長陳奕強指出，台灣犬有十大特徵，其中五大特徵集中在頭部，包括瓟瓜頭、竹筒嘴、牛角耳、杏仁眼及含蛋腮；至於中職聯隊以台灣犬頭部特寫為主的新圖騰，不僅頭部和嘴型跟實犬有差距，就連耳朵也畫的太尖太靠近，他認為反而比較像「狼犬跟杜賓犬的混血」。

陳奕強表示，棒球隊用台灣犬圖騰事前沒諮詢，畫個狗頭就說是台灣犬，實在可惜，但周邊商品都開始販售了，希望球隊能發揮台灣犬精神，贏得比賽。中職棒宣推部公關活動組長戴嗣松則表示，圖騰是委由設計公司全權處理，在設計上還須將圖騰置入商品並讓消費者接受，可能會與實體有些出入，希望台灣犬迷能見諒，一同為台灣犬加油。