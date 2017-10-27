中職》We Are桃園挺桃猿 六級棒球總冠軍戰開球

（Lamigo桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊即將進行總冠軍戰，桃園這座城市的棒球榮耀達到巔峰，Lamigo桃猿隊與桃園市政府提振四級棒球運動不遺餘力，今年總冠軍特別邀請在地基層棒球代表開球，全桃園挺桃猿。

社區棒球一直是棒球的「藍海」，在這個地方，不但讓很多經濟弱勢卻想打棒球或礙於球隊競技考量而進不去校隊，或學校沒有球隊的小朋友圓夢。「社區棒球」始終是弱勢的一群，棒球振興計畫沒有提供任何援助，但若要讓基層棒球發展的紮根更廣、更穩，社區棒球運動的推廣絕對是不可忽視的一環。

中壢在地社區棒球隊中大紅襪棒球隊是由中央大學資工系講座教授洪烔宗教授及化材系劉正毓教授共同創辦，由劉正毓教授擔任創隊總教練，成員包括中大教職員工子女外，亦有來自桃園各地喜愛棒球運動的小學生以及家扶中心的孩子一起享受棒球的樂趣。社區棒球扶助棒球弱勢，倡導親子共學的核心理念，Lamigo球團就要在總冠軍戰當天邀請中大紅襪、大勇聯盟及陽光社區等八位小朋友來擔任開球貴賓，希望藉由中職冠軍賽首戰的舞台開啟桃園地區更多社區棒球的發展，推動桃園市最基層的棒球，共同建立與美日同步的多元棒球生態系統，帶動台灣棒球的創新氣象。

Lamigo桃猿隊與桃園市政府持續扎根國高、中、小學、大學及成棒五級棒球，總冠軍賽第二戰邀請中平國小林柏廷、大勇國小許博閔、龜山國小潘詳淯、仁善國小洪子豫、新明國中張翔、人和國中廖栢謙、平鎮高中朱益生、北科附工陳柏毓，林口國立體院歐晉、開南大學朱祥麟以及航空城隊葉秀華聯手為Lamigo桃猿隊開球，全桃園挺桃猿。

此外，首戰以及次戰的表演嘉賓各將由滅火器樂團與小男孩樂團擔任，滅火器樂團將在現場演場新單曲「桃猿戰士」以及帶來Super Monkeys等人氣歌曲，為Lamigo集氣總冠軍！

（Lamigo桃猿提供）