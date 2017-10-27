高爾夫》ThreeBond仰德挑戰賽 張修齊等到冠軍

ThreeBond仰德挑戰賽張修齊（左）等到冠軍，朋友們上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新竹報導〕ThreeBond仰德挑戰賽今天下午在新竹再興球場落幕，在國訓中心服役的年輕好手張修齊以兩回合總計142桿，1桿之差險勝，生涯首冠到手。

ThreeBond仰德挑戰賽張修齊最後1回合打出70桿，總計平標準桿142桿。賽後他等待最後3組打完，竟然等到了冠軍。

這是張修齊生涯第1座冠軍盃，去年11月他剛轉入職業才隔1週，就在南寶挑戰賽打出好成績。那場比賽業餘選手奪冠，職業第1名的獎金落入張修齊手裡，但是沒有冠軍獎盃，這個遺憾終於彌補過來。

今天比賽大半時間是長春好手徐國雄領先，可惜最後兩洞連續柏忌作收，贏球變輸球，他以72桿完賽，總計143桿和同組的王偉祥並列第2。莊達鴻和許智凱同以144桿並列第4名。業餘選手陳宥蓁則以149桿獲得這場比賽業餘第1。

ThreeBond仰德挑戰賽，徐國雄第17洞吞下柏忌，影響很大。（記者趙新天攝）

ThreeBond仰德挑戰賽落幕，ThreeBond台灣分公司總經理宮崎章彥（中）與職業冠軍張修齊、業餘第1陳宥蓁影。（記者趙新天攝）

ThreeBond仰德挑戰賽，張修齊（左）從仰德育樂公司副總許家堯手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）