羽球》王子維「被漏報」 羽協發聲明引網友不滿

王子維。（資料照，記者方賓照攝）

〔體育中心／綜合報導〕因為羽球協會與總教練的作業疏失，世大運金牌台灣好手王子維喪失中國頂超賽參賽權，根據依國際羽總規定，世界前十若缺席，需繳5000美元（約台幣15.2萬）罰款。羽球協會今天發出聲明表示，未來針對選手報名國際賽定會嚴格把關，不再讓這類情況出現。但此聲明讓許多網友不滿。

根據世界羽球聯會（BWF）昨天公布的最新排名，王子維上升1名，擠下中國好手田厚威，升至第十名，積分來到53330分。如今卻發生漏報中國頂超賽，不但喪失參賽權，還需繳5000美元的罰款，未來可能也會影響王子維的排名。

羽球協會今發表聲明稿強調，絕不會讓選手權益受損，可能面臨世界羽聯（BWF）的罰款由協會負責，並將於11月1日召開選訓委員會議，針對這個問題進行討論。羽協坦言，這是他們的疏失，絕對不會逃避責任，也會虛心受教，未來針對選手報名國際賽定會嚴格把關，不再讓這類狀況出現，也期待透過這次事件，重新檢視協會，讓協會的運作更加健全。

羽球協會說，由於台灣羽球隊正在法國比賽，選訓委員會議將待總教練返國後，再把漏報問題逐一釐清，希望藉此確立國際賽報名流程，同時協會為補救王子維的國際積分，將報名12月初韓國大師賽，盼能維持王子維的世界排名第10的位置。

許多網友紛紛表達不滿，「就這樣？發個無關緊要的聲明，國際賽參加多久了現在才要檢討報名流程？」、「連報名都不會的協會要他何用?」、「協會連報名都可以有疏失」。

羽協理事長張國祚。（資料照，記者廖振輝攝）