中職》兄弟牛棚是軟肋 銳力可望從中繼出發

中信兄弟投手銳力。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟進軍台灣大賽，牛棚戰力被外界視為軟肋，桃猿先拿1勝，前兩戰兄弟有非贏不可的壓力，球評黃忠義和潘忠韋都認為，前兩戰銳力應該從牛棚出發，增加中繼戰力。

本季銳力出賽8場其中7場先發，季後挑戰賽也是先發登板，台灣大賽是否轉換角色擔任中繼?兄弟總教練史耐德表示，目前還沒決定，不過有可能前幾戰把銳力放在牛棚，「季後挑戰賽彭識穎表現很好，如果銳力在牛棚就多一名左投，對後援投手戰力有幫助。」

鄭凱文是兄弟倚重的牛棚主力，不過生涯他對桃猿對戰數據不佳，本季對戰12場其中5場先發，苦吞4敗，另添3次中繼成功，防禦率6.55、被打擊率3成07，王柏融對鄭凱文17支9，外帶兩轟；去年鄭凱文對桃猿同樣出賽12場，其中7場先發，戰績3勝2敗2次中繼成功，防禦率4.86、被打擊率3成11。

兄弟牛棚普遍年輕化，加上鄭凱文對桃猿對戰數據不佳，屆時將如何調度？史總強調，年輕投手經驗不足，所以台灣大賽會找適當時機讓他們上場，並建立自信心，讓他們盡量嘗試，至於鄭凱文這兩年對桃猿投不好，不過對幾位打者還是有對戰優勢，同樣會在最佳時機推鄭凱文上場。

季後挑戰賽兄弟由新秀王鴻程擔任終結者，出賽3場投2.1局僅1分責失，拿下1次救援成功，史總表示，挑戰賽王鴻程關門效果不錯，台灣大賽也照舊。

中信兄弟總教練史耐德。（記者黃耀徵攝）