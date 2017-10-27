中職》首戰兄弟推伍鐸先發 本季陳俊秀對他14支0

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣大賽明天開打，兩隊將不公布先發打序，中信兄弟推出洋投伍鐸先發，Lamigo桃猿先發投手則是史博威。

本季伍鐸出賽26場都是先發，戰績13勝8敗、防禦率3.63、每局被上壘率1.27，其中對桃猿先發6場，拿下4勝1敗、防禦率4.10、每局被上壘率1.13。

本季王柏融對伍鐸19支8、打擊率4成21，郭嚴文15支7、打擊率4成67，是對戰數據較佳的桃猿打者；另外，林泓育對伍鐸20支4、打擊率2成，林承飛和朱育賢都是14支3、打擊率2成14，陳俊秀14支0、慘吞5K，桃猿主力打者普遍對伍鐸打不好。

史博威今年同樣出賽26場都是先發，拿下15勝4敗、防禦率2.56、每局被上壘率1.14，其中對兄弟先發10場，戰績7勝2敗、防禦率3.68、每局被上壘率1.40。

本季陳子豪對史博威22支9、打擊率4成09，黃鈞聲9支3、打擊率3成33，是兄弟28人名單當中少數對史博威打得好的打者，另外，周思齊對史博威25支7、打擊率2成80，張志豪18支5、打擊率2成78，詹子賢11支3、打擊率2成73，彭政閔15支3、打擊率2成。

中信兄弟伍鐸。（記者黃耀徵攝）

史博威。（資料照，記者林正堃攝）

陳俊秀。（資料照，記者林正堃攝）

中信兄弟伍鐸（左）與體能教練馬蓋瑞（右）交談。（記者黃耀徵攝）