路跑》「HOOD to COAST」經典接力賽登台 跑者挑戰花蓮長征

歐陽靖曾參加2013年美國站的「HOOD to COAST」，並擔任第一棒跑者。（主辦單位提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「HOOD to COAST」被跑者們視為一生中必須挑戰一次的夢幻賽事，以山海美景、橫跨日夜的接力挑戰聞名。

2017年「HOOD to COAST」進軍台灣，將經典賽事重現於花蓮，跑者們將在限時23小時內完賽，挑戰唯一一場能同時看盡花蓮山海美景、上山下海的山海長征人車接力賽。

本次活動特邀馬拉松女神歐陽靖擔任代言人，分享過去參加美國「HOOD to COAST」的經驗與挑戰，並表示在無數場的路跑活動中，「HOOD to COAST」是目前最難忘的賽事體驗！歐陽靖也不忘與身邊好友組隊迎戰花蓮站，力邀跑者們一同來體驗花蓮世界級的獨特地形與美景。

臺灣首場「HOOD to COAST」人車接力賽進駐花蓮，跑者先以有最美海岸線之稱的台11線為主要賽道，將東岸的日出盡收眼底再一路跑進中央山脈感受夜晚山中的靜謐。

挑戰170公里的長距離之外，更有近4,000公尺的海拔差距，在限時23小時內完賽，考驗跑者們的體力與意志力。

歐陽靖在美國站中有感於團隊合作的重要，表示雖然賽程辛苦，但因為有隊友與其他跑者隨車加油支持，讓她深刻感受到在比賽中自己不是一個人。

再度挑戰「HOOD to COAST」，成績與速度對歐陽靖來說都是次要，這次給自己的目標是全程保持活力為所有參賽者加油，無論作為賽道上的跑者或是車上的應援團，都將用盡全力感受整場賽事、擁抱花蓮美景。

「HOOD to COAST」賽事報名至11月10日止，賽事將於12月23日、24日展開，橫跨日夜的賽程設計讓跑者用雙腳感受花蓮西鄰中央山脈、東靠西太平洋的絕美風景，及在地小鎮的人文風情。

歐陽靖力邀跑者們將這場人車接力賽視為必完成的年度目標，給自己一個驗收練跑成效、自我突破的機會，期待與各界好手一同創造精彩回憶。