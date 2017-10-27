鬥陣特攻》外星魔王太強大 韓國APEX冠軍GC完封閃電狼

[1]閃電狼被GC完封。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽八強賽昨日正式展開，28日的第二組對戰由台灣閃電狼強碰韓國APEX聯賽新科冠軍GC Busan，比賽開始GC展現強大團隊連動在前三張地圖奪勝，面臨三連敗的閃電狼在第四張地圖地平線月球殖民地正規賽與對手打平進入加賽，又取得兩分超前，看似有望奪首勝，但GC硬是追平比數進入二度加賽，最終還是拿下第四勝，成功挺進四強。

[2]本場由閃電狼對上GC Busan。（取自Twitch）

閃電狼APAC之路止步八強，但在日前於台北舉辦的OPC太平洋職業錦標賽第二季碰上的韓國強敵Ardeont就已無法應付，堪稱是《鬥陣特攻》頂級韓國聯賽APEX的冠軍GC，這樣更為強大的對手，又是同樣擅長長短槍套路，儘管閃電狼拿不下任何大分，想必也是收穫豐富。

首張地圖為尼泊爾控制圖，開局採刺客陣的GC很快就壓到點上，再靠著D.VA噴射衝排、雙刺客跟進連動，拿下控制首分；第二回合，閃電狼很快就挺進控制點位置，並在側邊迴廊打出三次擊殺，但GC也靠著攔路豬與炸彈鼠，配上禪亞塔「超凡入聖」給予隊友治療，把閃電狼壓在入口處不得而入，順利以2比0取得首勝。

第二張地圖為直布羅陀護送圖，先攻的GC靠著多變陣型，很快就拿下A點啟動推車，中途更是一度換成閃電狼在OPC難以應付的三坦陣型，卻很快就被破解，收下四顆人頭，也讓閃電狼佔領機棚至高點，GC再度變陣換回刺客陣，打出一波團滅取得B點，但最終還是被閃電狼成功守下C點。

攻守交換掉，面臨GC在A點前的嚴密防守，閃電狼花了許多時間，才靠著Baconjack閃光「脈衝炸彈」收下三顆人頭，順利啟動推車，接著在機棚地面打出0換3，但對方源氏靠著奈米刀同樣狂砍三顆人頭，把閃電狼堵在重生點前，所幸再度靠著培根閃光偷車成功拆解對方攻勢，反讓閃電狼打出一波團滅取得B點，但在C點前還是被GC守下，以幾公尺差距，以3比2拿下第二勝。

[3]閃電狼一度被GC堵在重生點，所幸靠著Baconjack閃光偷車成功拆解對方攻勢。（取自Twitch）

第三張地圖為閃電狼擅長的努巴尼佔領護送圖，並拿出231歐瑞莎配托比昂陣型，卻被GC的三刺客陣破解，GC源氏繞後收下三顆人頭，順利啟動推車，閃電狼換成中短槍還是不敵對手攻勢，GC拿下B點後再換成222陣型，一路將推車壓到終點；攻守交換後，閃電狼拿出法拉配慈悲的雙飛陣，卻讓地面攻勢被對方化解，幾乎無法觸及到推車處，儘管換回長短槍但為時已晚，最終就以0比3落敗，GC再拿第三勝。

第四張地圖為地平線月球殖民地佔領圖，兩隊輪到守方都拿出歐瑞莎陣型，都被攻方破解，雖然GC先拿下兩點，但後攻的閃電狼同樣靠著Zonda士兵76在B點瘋狂輸出，追平比數。緊接著的加賽，閃電狼開場靠著D.VA搭配閃光的二樓奇襲，把對方困在小房間內，再度搶下兩點，看似有著勝利希望，但後攻的GC靠著刺客陣同樣連奪兩點。

[4]在地平線月球殖民地地圖，後攻的閃電狼在正規賽B點，Zonda的士兵76吾人顧及，不斷輸出。（取自Twitch）

雙方再度進行第二回加賽，閃電狼先攻攻勢被GC完全掌握，慘遭完封；接著攻守交換，GC靠著131陣型，一開局奪命女秒掉禪亞塔，很快速抵達控制點位，只花不到一分鐘就拿下勝利，最終就以5比4拿下第四勝，成功晉級四強。