中職》40歲前夕出書 陳金鋒不再「省話」

〔記者郭羿婕／台北報導〕現任富邦悍將副領隊的「台灣巨砲」陳金鋒，明天將過40歲生日，今天趁著發表第一本個人自傳，提前慶生並許願：「身體健康，祝大家都健康，這就是最好的。」

從球員退役近一年，陳金鋒先後接任經典賽台灣隊教練、悍將副領隊職務，對他而言都是不斷學習。他說，最大挑戰就是必須觀察球員和球隊的未來，眼光放遠，而非只看現在，並判斷如何訓練或培養選手。

陳金鋒轉換身分，參與球隊未來規劃，他說：「其實我也沒改變，還是在球場上做球場的事，幫助選手、協助領隊，只是角色不同而已。」

退居幕後看比賽，陳金鋒也不會「手癢」，他說，結束就是結束，下定決心就不會去想，「其實我還是一直在場上，沒有離開。」

陳金鋒受訪向來很省話，如今卻能侃侃而談，他笑說：「這需要時間練習，因為有你們（媒體）讓我練習。」

就連發表耗時約1年完成的自傳，憶及過程，陳金鋒都笑稱，滿懷對媒體的歉意，因為講兩個字，記者就要寫一堆，「我講話比較簡單，我的想法就是那麼簡單，回想這些過程其實很有趣，滿不好意思的。」

明天將過40歲生日的陳金鋒，今天發表個人自傳。（記者郭羿婕攝）

明天將過40歲生日的陳金鋒，今天發表個人自傳。（記者郭羿婕攝）

明天將過40歲生日的陳金鋒，今天發表個人自傳。（記者郭羿婕攝）