台灣大賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

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MLB世界大賽來到第三戰，回到主場的太空人今天推出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）先發，道奇則派日籍強投的日籍強投達比修有（Yu Darvish）主投，太空人能否在休士頓父老前再下一城？還是道奇將會帶走勝利呢？

中華職棒台灣大賽開打，第一場比賽中信兄弟將派出連續第二年擔任總冠軍賽首戰先發的洋投伍鐸，而包辦上下半季冠軍的Lamigo桃猿將推出對戰兄弟拿下7勝的洋投史博威掛帥。已經休兵兩個多星期的Lamigo和多了精神領袖「恰恰」彭政閔的中信兄弟，究竟誰會旗開德勝呢？敬請期待。

NBA例行賽部份，今夏組成「CPR」三巨頭的雷霆將做客北大荒，陣容都經歷走馬換帥的兩隊，究竟誰能證明自己才是真正的聯盟新強權呢？前役爆冷擊敗東區霸主騎士的籃網，將對上力拚開胡的爐主候選人之一尼克，籃球版的「地鐵大戰」來勢洶洶，請球迷朋友們千萬不要錯過了！

MLB世界大賽

08:00 太空人 vs. 道奇 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA例行賽

08:00 雷霆 vs. 灰狼 （緯來體育）

10:00 巫師 vs. 勇士 （愛爾達體育、ELEVEN SPORTS）

台灣大賽

17:00 桃猿 vs.兄弟（愛爾達育樂、CPBLTV）

黑豹旗全國高中棒球大賽

14:00 臺中一中 vs. 僑泰高中（緯來體育）