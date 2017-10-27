鬥陣特攻》中國玩家為選手美簽遭拒抱屈 網友：這是中美政府的事

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》世界盃最終八強即將於暴雪嘉年華Blizzcon期間開打，做為八強之一的中國隊卻因簽證問題，導致部分隊員無法前往美國本土出戰，只能以通過簽證的替補隊員補上，強度勢必有所影響，也讓中國粉絲大為不滿，便有一位玩家在美國最大網路社群Reddit與鬥陣特攻官方論壇以中英文寫下陳情書，他知道美國《簽證法》很嚴格，但希望暴雪可以用「電競選手」的角度，幫助這些中國選手。此文於昨日發出，暴雪官方至今尚未回應。

[1]中國隊無法以完整陣容出戰世界盃，也讓中國玩家撰文抱屈。（取自Reddit）

經過四組小組賽賽事，脫穎而出的世界8支《鬥陣特攻》國家代表隊將在11月4日及5日於美國加州安納罕進行八強賽，其中，中國及韓國是唯二在小組賽打出12比0完封同組其他對手的隊伍，但中國在即將來臨的八強賽卻不能以完整陣容出賽，其中四位選手入境美國碰到簽證問題，將無法參與比賽。

原本中國隊成員為mg、uNdeAD、yaoyao、Shy、5King及Eileen等六人，但卻有四人簽證未過，先發只有yaoyao及Eileen簽證過關，經過與大會溝通後，換上替補另外四名成員：Leave、Zhufanjun、Time及Yuanfang。

眼看自己支持的國家代表隊陣容被拆解，就有一位中國玩家Silen Chan於26日在Reddit與鬥陣特攻官方論壇寫下千字陳情書。

名為Silen Chan的玩家指出：「可能大家不知道，中國隊員在參加世界級的電子競技賽事時，有一道難以逾越的障礙，那就是美國簽證。」他指出不了解美國的簽證法，但知道的確很嚴格，也有其道理，但希望可以特別給參與賽事的電競選手留個通路，「因為電子競技也是體育項目啊！」

該名玩家接著指出，過往其實有企業協助選手做擔保，例如「wNv」選手在2006年遠赴美國參與WSVG賽事，就是獲得Intel及Aigo的擔保，隨後又獲得微軟、Kappa及三星等五家廠商的擔保，順利拿到簽證。

該玩家也為努力準備申請這次簽證的暴雪中國工作人員及中國隊教練組等人表達感謝之意，「但終究，我們的原國家隊其他成員還被簽證擋住了」，做為有著超過500萬《鬥陣特攻》玩家的中國玩家身分，他請求暴雪公司能否給予中國隊員一些幫助，還給中國玩家一個完整的中國國家隊。

儘管尚未有官方人員回應，但官方論壇底下也有玩家回應「這個問題你要找的不是暴雪，而是美國政府」，但該名玩家也回應「他的意思是暴雪既然是主辦方，能否提出一些協助」；國內《PTT實業坊》的鬥陣特攻專版也有不少鄉民議論此事，直呼「怪中國政府吧」、「這又不是暴雪的責任」、「這是中美政府的事」。

儘管簽證一事超出賽事內容，而是政治層級，美國網友也曾在2016年5月在美國白宮網站提出一項超過10萬人次的請願內容，內容正是希望美國政府能夠承認電競選手為「運動選手」，並解決這些選手常態在過境時遇到的VISA簽證問題。

在「大家所認為」的運動選手所拿的簽證類型稱為「P-1A」，是為參與「全國認證等級賽事」的運動選手所能拿的簽證類型，不過，該簽證會因運動類型不同的有所差異，像電競選手就經常無法達到這樣標準，無法申請「P-1A」簽證，容易遭遇多方問題所擾，但看似一年過去，美國政府並未正視這項議題。

陳情書全文連結請點此。