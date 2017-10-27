羽球》羽協翻條文查證 王子維罰金免繳了

王子維。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕媒體稍早報導，男單世界前十的王子維因缺席頂超賽將遭遇罰款問題，羽協經查證國際羽聯條文後確認，王子維可免繳。

以下為羽協聲明：

根據世界羽聯（BWF）對於參加超級系列賽（頂級）規定，經中華民國羽球協會查證，王子維未報名中國頂級羽賽沒有罰款問題，但漏報的狀況，協會還是會肩負起責任，並透過這次事件讓未來國際賽報名更加嚴謹。

BWF於每年年初會選定某一特定日期，公布各單項世界排名前十選手姓名名單，在此名單內的選手，必須接受BWF的規範，於接下來全年度（頂級）羽球超級聯賽參賽（詳細規定請參照英文說明）。

在下半年度，BWF會選擇一特定日期，公布當日各單項世界排名前十選手姓名名單，並將新增加進名單的選手列出，這些選手將被要求參加該年度所有剩餘的頂級超級系列賽，以及最少3項該年度的超級系列賽。因此以王子維的情形，他在1月19日（第29）公布的世界排名及7月20日（第13）的世界排名均不在前十，因此並沒有受到世界羽聯所謂參賽場次的規定，所以也不會有罰款問題。

記者稍早聯繫到王子維本人，他透露，自己並沒有說請協會好好處理或提到國際羽總的事項，報導裡面的話並不是他的意思。

王子維（右起）、世大運總教練張政雄、羽球協會理事長張國祚。（記者黃耀徵攝）