網球》辛吉絲／詹詠然三喜臨門 今晚再領年終第一金鑽戒

辛吉絲（左起）、詹詠然一同舉起WTA女雙年終球后獎盃。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017WTA（職業女網總會）新加坡年終總決賽是「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與台將詹詠然合作的生涯最終站，大會繼日前頒發併列女雙榜首的世界第1獎盃後，今晚又宣告「辛然配」成為女雙年終球后組合，並領取國際精品贊助商Tiffany提供的玫瑰金鑽石戒指，而詹詠然也締造台將史上首位獲此殊榮的紀錄。

WTA排行榜通常包括兩種，即一般常用、由電腦統計選手過往52週賽事積分的職業排名；以及只限計算單一賽季積分的年終排行。而即將退休的辛吉絲，與詹詠然除了職業排名共同躍居現任女雙球后，由於她們今年贏得包括美網大滿貫在內的9冠，積分足以遙遙領先群芳，即使年終賽還沒結束，就已篤定提前當上2017女雙年終第一組合，加上先前由國際媒體票選的WTA「年度最佳雙打」肯定，「辛然配」等於三喜臨門。

「我非常高興能與詠然、也就是自己的搭檔並列全球首席。」辛吉絲在頒獎典禮上表示，這是團隊的榮譽，並非單靠自己能夠完成的，「我們一路互相陪伴，是這樣的精神帶領完成整季賽事。」詹詠然首登世界之巔，又在東南亞獅城加冕年終球后，令她大受鼓舞，「這是特別的時刻，很高興和辛吉絲共同擁有這項榮耀。」大詹強調：「職業巡迴賽要贏得任何一座冠軍都不容易，更何況要成為世界第一，辛吉絲不論場上、場下都讓我學習很多，當然，我也希望這位子坐得愈久愈好！」

辛吉絲（左起）、詹詠然開心秀出WTA年終球后鑽戒。（劉雪貞提供）