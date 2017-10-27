BlizzCon》熬夜看比賽怕孤單？ 台灣暴雪將辦零時差直播派對

[1]暴雪電競館將於11月3日晚上11時至11月4日上午6時舉行「BlizzCon 零時差直播派對」。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕一年一度的暴雪嘉年華BlizzCon將於台灣時間11月3日、4日登場，台灣暴雪為了讓國內粉絲可以隔海參與盛會，將於3日晚上11點至隔日上午9點於台北暴雪電競館舉行「BlizzCon零時差直播派對」，派對現場將有即時中文口譯，讓不懂英文的玩家也可以同步掌握遊戲資訊，現場還將直播《鬥陣特攻》、《星海爭霸II》、《暴雪英霸》、《爐石戰記》等四項電競賽事決賽。

[2派對現場將提供即時中文口譯。（暴雪娛樂提供）

屆時暴雪電競館也準備了BlizzCon Logo造型悠遊卡、《魔獸世界》陣營專屬陶瓷杯墊等直播派對限定好禮及豐富周邊商品抽獎活動，與現場粉絲一同歡慶BlizzCon盛事。

自11月3日晚上11點起，開放玩家進場、4日凌晨2點至3點為開幕式、3點半至4點半為2017年《魔獸世界》最新遊戲消息發表 ，從4點半至早上9點，現場將帶來《鬥陣特攻》世界盃決賽、《暴雪英霸》HGC全球冠軍賽、《星海爭霸II》WCS全球總決賽以及《爐石戰記》爐邊名人賽。

此外，活動現場將同時舉行官方認證的《爐石戰記》通宵爐邊聚會，玩家除能親臨現場參與爐邊聚會，還可獲得《爐石戰記》第一手消息，爐邊聚會將一路從晚上11點至隔日上午6點。

[3]暴雪電競館亦將變成為運動酒吧，連續兩夜轉播《鬥陣特攻®》、《星海爭霸®II》、《暴雪英霸®》和《爐石戰記®》電競賽事。（暴雪娛樂提供）