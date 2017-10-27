MLB》明先發迎戰道奇 太空人麥卡勒要狂丟曲球？

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第三場明天登場，太空人將派出麥卡勒（Lance McCullers Jr.）擔綱先發，而道奇則將推日籍投手達比修有先發。麥卡勒先前狂丟曲球剋死洋基，這也成為此戰的觀戰焦點之一。

美聯冠軍戰第七戰，麥卡勒對洋基後援4局無失分，而且54球當中41顆是曲球、最後24顆全是曲球，他的單指曲球讓對手一籌莫展。根據《Fangraphs》顯示，麥卡勒在直球使用率為40.4％，曲球使用率高達47.4％，均速85.6英哩（約137.7公里），被打擊率為0.192，奪三振率高達36.6％。

麥卡勒談到前場對洋基之戰狂丟曲球，「套句俗語來說，如果沒壞，幹嘛修？」他表示，「在那情況下，你明白可以繼續丟、繼續丟，如果能成功，就不要修正。」

麥卡勒明天將在主場先發對道奇，本季例行賽在主場戰績4勝0敗防禦率3.04，他表示，道奇將是他面對很有天份的球隊，「我對自己很有信心，對我們的比賽計畫很有信心。」

道奇明天則是由達比修有先發，他本季在客場防禦率3勝3敗防禦率2.49，優於主場防禦率的5.38。

達比修今年曾兩次對上太空人，戰績1勝0敗防禦率3，他生涯對太空人14場先發，戰績5勝5敗防禦率3.44，不過他在太空人主場美粒果棒球場 （Minute Maid Park）戰績為4勝1敗防禦率2.16。

太空人麥卡勒。（美聯社）

達比修有。（法新社）